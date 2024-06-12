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Сборной Казахстана вынесли вердикт после фиаско

Сборной Казахстана вынесли вердикт после фиаско
©КФФ

Экс-полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" а ныне агент ФИФА Боян Илич прокомментировал победу сборной Азербайджана в товарищеском матче над командой Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Встреча в венгерском Сомбатхее, сыгранная 11 июня, завершилась со светом 3:2 в пользу команды Азербайджана. До 28-й минуты сборная Казахстана вела со счетом 2:0.

"Был в Венгрии по делам и, узнав, что сборная Азербайджана там играет, решил посетить матч. Игра получилась хорошей. Проявили характер и мне это понравилось. Упорно шли вперед. Впервые увидел такую игру в исполнении Азербайджана. Игроки "Карабаха" и легионеры проявили свой дух победителя. Тактика на матч была хорошей. Ариф Асадов все правильно сделал, команда играла, как "Карабах": много ударов и передач. Все это принесло результат. Но также не хватало и завершений в атаках, иначе могли бы больше забить. После того, как на поле появился Муса Гурбанлы, команда стала действовать острее. Он уже созрел для стартового состава. В сборной Азербайджана есть достойные кадры. Обыграли сильного соперника. Эта команда может выстрелить", - заявил Илич.

Напомним, сборная Азербайджана после матча с Казахстаном объявила о назначении португальца Фернанду Сантуша на пост главного тренера.

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Еврофутбол

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