Сборной Казахстана предложили воспитанника лондонского "Арсенала". Адиев сделал заявление

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу и тренер Магомед Адиев получили предложение рассмотреть возможность натурализации греческого футболиста Илиаса Хадзитеодоридиса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Известно, что 26-летний левый защитник, способный сыграть и на фланге в полузащите, является воспитанником английского "Арсенала", за юношескую команду которого он играл до 2016 года. Затем подписал контракт с "Брентфордом", а после выступал за "Челтнем Таун", где был основным игроком.

После Англии Хадзитеодоридис четыре сезона выступал за греческий "Панатинаикос", в первых двух был игроком основного состава. Затем перешел в "Панетоликос". В текущем сезоне чемпионата Греции на его счету 12 матчей. Выступал за молодежную сборную Греции.

Известно, что родители Илиаса родились на территории нынешней Туркестанской области, а сам футболист – в городе Катерини (Греция).

В свою очередь главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев так прокомментировал эту информацию: