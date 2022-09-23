Сборной Казахстана пожелали поражения в последнем матче Лиги наций

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Раиль Меликов высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает azerisport.com.
"Очень хочу, чтобы "милли" выиграла оба матча, особенно у Казахстана дома (беседа состоялась до игры Словакия - Азербайджан). Мы проиграли им в гостях. В наше время мы проиграли Казахстану, но потом выиграли дома. Поэтому не хочу, чтобы проиграли им дома", - заявил Меликов.
Напомним, в первом туре сборная Казахстана нанесла Азербайджану поражение на своем поле со счетом 2:0.
Накануне команда Магомеда Адиева обыграла на своем поле Беларусь - 2:1 и досрочно стала победителем третьей группы дивизиона C, а азербайджанские футболисты сенсационно победили на выезде Словакию и набрали семь очков. Сейчас они занимают второе место.
Матч Азербайджан - Казахстан состоится 25 сентября в Баку.
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