В сборной Казахстана отреагировали на недопуск России на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев заявил "Матч ТВ", что хотел бы скорейшего возвращения российских клубов и национальной команды на международные турниры.

УЕФА и ФИФА в феврале объявили об отстранении российской сборной от участия в турнирах под своей эгидой из‑за событий на Украине "до дальнейшего уведомления". Во вторник РФС объявил, что национальная сборная не примет участие в жеребьевке отборочного турнира Евро‑2024.

"Это большая трагедия для российского футбола. Хотелось бы, чтобы как можно скорее сборная и клубы вернулись в европейские соревнования. Россия всегда была не последней футбольной державой, поэтому, конечно, хотелось бы скорейшего возвращения", - сказал Адиев.

Напомним, что жеребьевка квалификации чемпионата Европы состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). При этом сборную Беларуси допустили к жеребьевке.

Финальная стадия Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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