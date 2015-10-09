Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
16 ноября 19:16
 

Сборной Казахстана по футболу назвали условие для выхода на чемпионат мира

  Комментарии

Сборной Казахстана по футболу назвали условие для выхода на чемпионат мира ©КФФ

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов озвучил условие, при котором национальная сборная будет иметь шансы выйти на чемпионат мира, передают Vesti.kz.

— "Что касается непосредственно самой игры с Бельгией, то конечно, можно восхищаться самоотдачей футболистов, но когда в каждой игре, лучшим игроком матча становится Анарбеков (Темирлан), возникают вопросы к мастерству полевых игроков", — сказал Черепанов в интервью KazFootball.kz.

"Именно повышение мастерства казахстанских футболистов будет тем условием, которое позволит болельщикам увидеть национальную сборную в составе лучших команд на планете в 2030 году", — добавил специалист.

Напомним, накануне сборная Казахстана провела заключительный матч отборочного турнир на чемпионат мира-2026, сенсационно отобрав очки у лидера группы - Бельгии (1:1).

По итогам 10 туров национальная команда под руководством Талгата Байсуфинова набрал восемь очков и потеряла шансы на выход в финальную стадию мундиаля, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

Живи спортом!