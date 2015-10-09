Сборной Казахстана по футболу назвали условие для выхода на чемпионат мира

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов озвучил условие, при котором национальная сборная будет иметь шансы выйти на чемпионат мира, передают Vesti.kz.

— "Что касается непосредственно самой игры с Бельгией, то конечно, можно восхищаться самоотдачей футболистов, но когда в каждой игре, лучшим игроком матча становится Анарбеков (Темирлан), возникают вопросы к мастерству полевых игроков", — сказал Черепанов в интервью KazFootball.kz.

"Именно повышение мастерства казахстанских футболистов будет тем условием, которое позволит болельщикам увидеть национальную сборную в составе лучших команд на планете в 2030 году", — добавил специалист.

Напомним, накануне сборная Казахстана провела заключительный матч отборочного турнир на чемпионат мира-2026, сенсационно отобрав очки у лидера группы - Бельгии (1:1).

По итогам 10 туров национальная команда под руководством Талгата Байсуфинова набрал восемь очков и потеряла шансы на выход в финальную стадию мундиаля, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

