В сборной Бразилии сделали заявление о возвращении Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор ответил на вопрос о возможном возвращении Неймара в национальную команду, передает Vesti.kz.

В ноябре 32-летний форвард "Аль-Хиляля" повредил бедро во время матча Лиги чемпионов АФК с "Эстеглялем" (3:0). Он провел лишь два матча после восстановления от травмы крестообразной связки колена, восстановление от которой потребовало целый год.

"Я никогда не скрывал своего восхищения Неймаром. Мы все знаем, насколько он талантлив. Я хотел бы, чтобы он вернулся в сборную в то время, когда команда сможет его поддержать. Надеюсь, это произойдет снова в марте или просто в следующем году. Все, что мы хотим, - чтобы он был полностью в форме, чтобы он мог показать все, на что он способен. Я не сомневаюсь, что с Неймаром игра сборной будет еще лучше.

Мы были правы, что не вызвали его в прошлый раз, особенно из-за того, что произошло позже, из-за его травмы. Мы были очень осторожны, потому что следили за его ситуацией. Мы выбрали правильный подход. Сначала мы хотим, чтобы он восстановил свои кондиции в клубе. Затем он вернется в сборную, потому что он необходим ей, да. Я не сомневаюсь, что он продолжит расти вместе с командой", - цитирует Доривала Goal.