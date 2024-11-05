В сборной Аргентины приняли решение по Месси перед матчами отбора на ЧМ-2026
Сборная Аргентины представила заявку на матчи отбора на ЧМ-2026 против Парагвая и Перу, сообщают Vesti.kz.
Сборная Аргентины представила заявку на матчи отбора на ЧМ-2026 против Парагвая и Перу, сообщают Vesti.kz.
В список Леонеля Скалони вошел нападающий клуба МЛС "Интер Майами" Лионель Месси.
Полный список выглядит так:
Эмилиано Мартинес, Бенитес, Рульи, Молина, Монтиэль, Ромеро, Песселья, Балерди, Отаменди, Перес, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Энцо Фернандес, Паредес, Паласиос, де Пауль, Макаллистер, Ло Чельсо, Барренечеа, Альмада, Буонанотте, Пас, Месси, Гарначо, Николас Гонсалес, Альварес, Лаутаро Мартинес, Кастельянос.
15 ноября действующие чемпионы мира сыграют на выезде с Парагваем, а 20-го примут Перу.
Аргентинцы, набрав 22 очка после десяти матчей, лидируют в зоне КОНМЕНБОЛ (Южная Америка).
У Колумбии 19 баллов и второе место, а замыкает топ-3 Уругвай, набравший 16 очков.
Парагвай набрал 13 очков и занимает шестую строчку, а у Перу шесть баллов и предпоследнее, девятое место в отборе.
#SelecciónMayor 📋 Lista de convocados por Lionel Scaloni para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias ante #Paraguay 🇵🇾 y #Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/qWxU4ryLer— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 5, 2024
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