Для сборной Англии нашли нового главного тренера: подробности

Аргентинец Маурисио Почеттино может заменить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

По данным источника, Почеттино согласовал выплату в размере 11 миллионов евро от "Челси" за досрочное расторжение контракта, что позволяет ему рассматривать другие предложения в Англии.

Футбольная ассоциация Англии рассматривает 52-летнего Почеттино как одного из основных кандидатов на должность главного тренера "трех львов" в случае увольнения Саутгейта. Его ценят за способность развивать молодых футболистов.

Напомним, Почеттино возглавлял "Челси" с лета 2023 года по 21 мая 2024 года. Ранее Саутгейт заявил, что, скорее всего, уйдет с поста тренера сборной Англии, если команда выступит неудачно на Евро-2024.

На данный момент англичане выступают на чемпионате Европы в Германии. В первом туре Англия выиграла у Сербии со счетом 1:0, а во втором сыграла вничью с Данией - 1:1.