Сборная Узбекистана сыграет с хозяйкой ЧМ-2026: есть дата

Национальная команда Узбекистана договорилась о проведении товарищеского матча против одного из хозяев будущего чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Об этом в своих социальных сетях сообщил бывший глава отдела сборных УФА Шерзод Игамбердиев.

"На 1 июня у нас уже подписан договор с одной из стран-хозяев ЧМ-2026 и главное — чтобы мы не попали с ними в одну группу", — написал Игамбердиев.

Напомним, 5 июня текущего года сборная Узбекистана впервые в истории оформила выход на чемпионат мира. Национальная команда получила право сыграть в финальной стадии турнира-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Уже 13 октября узбекистанцы проведут товарищеский матч против Уругвая.

