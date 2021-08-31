Сборная Украины провела первую тренировку в Казахстане перед матчем отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу прибыла в Казахстан на матч квалификации к чемпионату мира-2022, сообщает ua-football.com.

В Нур-Султан прибыло 20 футболистов, тренерский штаб и персонал сборной. Уже вечером по прилету украинская команда провела тренировку.

"После разминки футболисты поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактической работе.

В занятии приняли участие 15 полевых игроков и три вратаря. Тарас Степаненко и Сергей Кривцов сегодня ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

Вернувшись в гостиницу, игроки встретились на ужине с четырьмя партнерами по команде, которые только что приехали из аэропорта, - Романом Яремчуком, Александром Зубковым, Игорем Харатином и дебютантом сборной Тарасом Качарабом. Еще чуть позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра команда в полном составе проведет официальную тренировку, а и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров команды Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ", - пишет издание.

Напомним, матч Казахстан - Украина состоится 1 сентября и начнется в 20:00 по столичному времени.

Фото: ua-football.com

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