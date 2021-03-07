Сборная Украины перед матчем отбора ЧМ-2022 с Казахстаном может лишиться футболиста АПЛ из-за Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил против отъезда игроков своей команды в национальные сборные, передает ESPN. Он недоволен тем, что по возвращении в Англию им придется отсиживать 10-дневный карантин.

С такой же позицией выступили Юрген Клопп и Томас Тухель, возглавляющие "Ливерпуль" и "Челси".

"На следующей неделе мы вновь будем говорить об этом. Но я думаю, нет смысла в этом, если футболисты полетят в сборные, а потом по возвращении будут сидеть в изоляции десять дней. Мы тяжело работали. А после матчей сборных важные игроки, которых может быть шесть, семь, восемь или девять, не смогут играть десять дней. В этом нет смысла", - сказал Гвардиола.

Напомним, что в "Манчестер Сити" выступает 24-летний украинский защитник Александр Зинченко. Его национальная команда 31 марта должна провести домашний матч отборочного раунда на чемпионат мира - 2022 против Казахстана.

Прямая трансляция матча английской премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"

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