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Прямая трансляция матча английской премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"

Начало в 22:30.

Прямая трансляция матча английской премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"
Фото: talksport.com©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня, 7 марта, в английской премьер-лиге состоится центральный матч 27-го тура, сообщают Vesti.kz. В дерби сойдутся лидеры турнирной таблицы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Игра состоится на стадионе "Этихад" и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию матча можно посмотреть по этой ссылке.

"Манчестер Сити", хозяин предстоящей встречи, лидирует в АПЛ с большим отрывом. После 27 матчей команда набрала 65 очков. "МЮ" идет на третьей строчке - при таком же количестве встреч у команды 51 балл. На второй позиции располагается "Лестер Сити", у которого 53 очка и на игру больше. 

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Метки:
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ

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