Сборная Кыргызстана отказалась от реванша с Россией

Сборная Кыргызстана не будет проводить товарищескую игру с командой России из-за плотного графика официальных матчей, сообщает Vesti.kz.

По информации Sport24.ru по этой причине предложение было отклонено.

Команды встречались между собой в сентябре прошлого года в Бишкеке. Тогда сборная России выиграла матч со счетом 2:1.

"Следующий год уже расписан официальными матчами отбора ЧМ-2026 и, учитывая сжатые сроки международных пауз на матчи сборных, думаю, вряд ли будут какие-либо товарищеские игры не только с Россией, но и с другими национальными командами", - отметил руководитель отдела сборных-команд Кыргызского футбольного союза Торез Абаз.

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