Сборная Казахстана вырвала победу в отборе ЧМ по футболу

Женская сборная Казахстана по футболу обыграла команду Беларуси в отборочном турнире чемпионата мира-2027, передают Vesti.kz.

Встреча группы 6 Лиги С прошла в Гори и завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанок. Решающий гол на 84-й минуте забила Казына Норбаева. При этом белоруски с 11-й минуты играли в меньшинстве после удаления Карины Ольховик.

Ранее казахстанки победили Армению (3:0) и проиграли той же Беларуси (0:1).

Следующую игру Казахстан проведёт на выезде с Арменией 5 июня.

Победители четырёх групп Лиги A напрямую выйдут в финальную стадию в Бразилии. В конце года 32 сборные (по 12 из Лиги A и Лиги B, а также восемь из Лиги C) выйдут в стыковые матчи, где разыграют ещё семь путевок в Бразилию и одну - в межконтинентальный стыковой турнир, который состоится в феврале 2027 года.

Кроме того, команды борются за повышение и понижение в классе перед следующим розыгрышем женской Лиги наций УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!