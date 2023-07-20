Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу сохранила позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В июльской версии рейтинга команда Магомеда Адиева осталась на 104-й строчке.

В прошлом месяце национальная команда поднялась со 112-го на 104-е место, совершив самый большой скачок среди всех команд мира в рейтинге ФИФА.

Напомним, что сборная Казахстана в июньских матчах отбора на Евро-2024 обыграла команды Сан-Марино со счетом 3:0 и Северной Ирландии - 1:0.

Лидером рейтинга ФИФА по-прежнему является действующий чемпион мира сборная Аргентины. Также в топ-10 находятся команды Франции, Бразилии, Англии, Бельгии, Хорватии, Нидерландов, Италии, Португалии и Испании.

Рейтинг ФИФА от 20 июля:

1 (1). Аргентина – 1843,73 очка;

2 (2). Франция – 1843,54;

3 (3). Бразилия – 1828,27;

4 (4). Англия – 1797,39;

5 (5). Бельгия – 1788,55;

6 (6). Хорватия – 1742,55;

7 (7). Нидерланды – 1731,23;

8 (8). Италия – 1726,58;

9 (9). Португалия – 1718,25;

10 (10). Испания – 1703,45;

...104 (104). Казахстан - 1198.24.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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