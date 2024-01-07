Сборная Казахстана узнала плохие новости перед игрой за выход на Евро

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Греции Константинос Цимикас может вернуться в строй намного раньше заявленных сроков. Латераль уже тренируется на траве, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru, грек, который по первоначальным срокам должен был пропустить около двух месяцев, а по другим данным вообще выбыл до конца сезона, уже вернулся на тренировочное поле после двух недель в лазарете.

Таким образом у 27-летнего Цимикаса, который занимает второе место в списке дорогостоящих футболистов сборной Греции, есть все шансы набрать форму к стыковому матчу Евро-2024 против национальной команды Казахстана. Игра пройдет 21 марта в Греции.

Напомним, что Цимикас получил травму 23 декабря в матче против лондонского "Арсенала" (1:1), столкнувшись со своим тренером Юргеном Клоппом.