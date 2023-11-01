Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед домашним матчем отбора-2024

Матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 против Сан-Марино в Астане пройдет при полных трибунах, сообщают Vesti.kz.

По информации Казахстанской федерации футбола все билеты на эту игру, которая запланирована на 17 ноября на "Астана Арене" проданы.

Отметим, что об онлайн-продаже билетов было объявлено 30 октября.

Напомним, что сборная Казахстана, набрав 15 очков, занимает третье место в группе H.

Аншлаг? На домашний матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 не осталось билетов