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Сборная Казахстана получила грозного соперника в отборе на ЧМ-2027

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Сборная Казахстана получила грозного соперника в отборе на ЧМ-2027 ©instagram.com/kff_women

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации женского чемпионата мира 2027 года, передают Vesti.kz.

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка стыковых матчей европейской квалификации женского чемпионата мира 2027 года, передают Vesti.kz.

Соперник Казахстана

По итогам жеребьёвки женская сборная Казахстана в первом раунде сыграет против команды Ирландии.

Противостояние будет состоять из двух матчей. Первая встреча пройдёт 9 октября в Казахстане, ответная игра — 13 октября на выезде.

Что дальше при победе

В случае успеха подопечные Бегаим Киргизбаевой выйдут во второй раунд плей-офф, где встретятся с победителем пары Бельгия — Польша. Матчи этой стадии запланированы на период с 26 ноября по 5 декабря 2026 года.

Положение в рейтинге

Отметим, что на данный момент сборная Казахстана занимает 100-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Ирландия располагается на 21-й строчке, что делает соперника одним из самых рейтинговых на данной стадии отбора.

Формат квалификации

По итогам второго раунда семь лучших победителей по рейтингу напрямую получат путёвки на чемпионат мира 2027 года. Ещё один участник продолжит борьбу в межконтинентальных стыковых матчах, где стартует со второго этапа в феврале 2027 года.

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