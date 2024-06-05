Сборная Казахстана отправилась на товарищеский матч в Ереван

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
"Сборы в Алматы окончены. Следующий пункт назначения - Ереван", - информирует пресс-служба КФФ.
Напомним, 7 июня сборная Казахстана в Ереване сыграет против Армении, а 11-го в венгерском городе Сомбатхей встретится с командой Азербайджана.
Добавим, 3 июня на пост главного тренера сборной Казахстана был назначен российский специалист Станислав Черчесов. Впрочем, он приступит к своим обязанностям после предстоящих товарищеских игр. В этих матчах командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.
Реклама