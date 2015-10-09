Сборная Казахстана назвала состав на последний матч года

Сборная Казахстана по футболу назвала состав на товарищеский матч с командой Фарерских островов, сообщают Vesti.kz.

Контрольный матч состоится в Пуле (Хорватия) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Национальная команды выйдет на игру в следующем составе:

Шайзада, Малый, Алип (к), Каиров, Жумат, Каримов, Жуков, Жагоров, Касабулат, Караман, Эльхан Астанов.

Запасные: Сейсен, Толепберген, Жумаханов, Аширбек, Пайруз, Вороговский, Толебай, Омиртаев, Оразов, Султанбек Астанов, Турсынбай.

Согласно требованиям УЕФА, каждая сборная должна провести 10 матчей в календарном году. Казахстан уже провёл восемь игр отбора, а также товарищеский матч с Беларусью (1:4).

Поединок с Фарерскими островами станет заключительным для национальной команды в 2025 году. Он пройдет спустя три дня после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который завершился вничью — 1:1.