Сборная Казахстана назвала состав на матч с Азербайджаном

Стал известен состав сборной Казахстана на товарищеский матч с командой Азербайджана, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Сомбатхее (Венгрия) пройдет сегодня, 11 июня. Начало в 19:00 по казахстанскому времени.
В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
На матч сборная Казахстана выйдет в следующем составе: Заруцкий, Алип, Быстров, Оразов, Тагыберген (к), Самородов, Вороговский, Аймбетов, Садыбеков, Марочкин, Касым.
Напомним, 7 июня сборная Казахстана проиграла Армении в Ереване со счетом 1:2, а Азербайджан уступил Албании (1:3).
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