Сборная Казахстана нашла замену Косово. В соперниках участник Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч с Северной Македонией. Об этом проинформировал главный тренер македонцев Игор Ангеловски, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он отметил, что его подопечные начнут сбор 25 мая и в рамках подготовки к чемпионату Европы проведут контрольные игры против Словении (1 июня) и Казахстана (4 июня).

Интересно, что в этот день подопечные Талгата Байсуфинова должны были играть с Косово в Приштине, но казахстанская федерация была вынуждена отказаться от этой встречи во избежание неприятностей политического характера.

Северная Македония сыграет на Евро-2020. В квартете С ее соперниками будут Нидерланды, Украина и Австрия.

Напомним, что 7 июня казахстанцы проведут еще один товарищеский матч, в этот день в Вольфсберге (Австрия) они встретятся с Мальтой.

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