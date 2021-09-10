Сборная Казахстана лишилась игрока зарубежного чемпионата перед матчем отбора на ЧМ-2022

24-летний полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев не сыграет в предстоящем домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает KazFootball.kz.

Полузащитник узбекского "Андижана" в гостевом матче квалификации против этого же соперника, который завершился ничьей 2:2, получил предупреждение. "Горчичник" стал для него уже вторым в текущем отборочном цикле, поэтому предстоящий ответный матч с Боснией и Герцеговиной ему придется пропустить.

Напомним, игра состоится 9 октября в Нур-Султане. Всего в нынешнем отборочном цикле Васильев провел четыре матча.

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