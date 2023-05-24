Сборная Казахстана по футболу получила форму с эксклюзивным дизайном

Представлены новые комплекты экипировки, в которой будет выступать сборная Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Комплекты произведены при участии УЕФА и разработаны компанией Errea Sport в рамках программы поддержки по экипировке. Она была согласованна между Казахстанской федерацией футбола и УЕФА в прошлом году. Особенностью этого соглашения является возможность разработки индивидуального дизайна экипировки, отражающего национальную идентичность.

Вся представленная экипировка прошла сертификацию по стандарту "100 OEKO-TEX", который устанавливает очень строгие требования к отсутствию вредных для здоровья веществ.

Комплекты игровой формы представлены в трех вариантах: домашнем (желтый), гостевом (синий) и резервном (черный). Дизайн экипировки разработан совместно с крупной спортивной дизайнерской компанией Казахстана - Creeon, с участием специалистов из Errea Sport. Особое внимание уделялось мнению болельщиков, которые приняли участие в голосовании и выбрали изображения национальной символики и идентичности казахского народа.

Сборная Казахстана сыграет свои первые матчи в новой футбольной экипировке в июне 2023 года против сборных Сан-Марино и Северной Ирландии.

Фото: ©КФФ

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