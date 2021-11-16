Сборная Казахстана по футболу объявила состав на матч с Таджикистаном

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов определился с составом на товарищеский матч с Таджикистаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этой игре дебютирует защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым, а в нападении сыграют Бахтиер Зайнутдинов и Алексей Щеткин.
Матч Казахстан - Таджикистан пройдет сегодня, 16 ноября, на стадионе "Астана Арена". Прямая трансляция доступна здесь.
Полностью состав Казахстана выглядит так:
вратарь: Игорь Шацкий;
защитники: Алибек Касым, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Султанбек Астанов и Владислав Васильев;
полузащитники: Исламбек Куат, Асхат Тагыберген и Аслан Дарабаев;
нападающие: Бахтиер Зайнутдинов и Алексей Щеткин.