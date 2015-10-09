Сборная Испании за 33 минуты оформила разгром в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Болгарии в матче европейского отбора на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча группы E состоялась на стадионе "Василь Левски" в Софии (Болгария) и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Причем испанцы еще в первом решили все вопросы о победителе.

В составе победителей голы забили Микель Оярсабаль (5-я минута), Марк Кукурелья (30-я) и Микель Мерино (38-я).

В другом матче квартета сборная Грузии дома проиграла команде Турции со счётом 2:3. При чем по ходу игры гости вели с преимуществом в три мяча.

В составе Турции отличились Мерт Мюлдюр (3-я минута) и оформивший дубль Керем Актюркоглу (41-я и 52-я). У Грузии мячи забили Зурико Давиташвили (63) и Хвича Кварацхелия (90+8). На 71-й минуте красную карточку получил нападающий сборной Турции Барыш Йылмаз.

Положение в группе Е

Испания - 3 очка; Турция - 3; Грузия - 0 Болгария - 0.

Во втором туре сборная Испании сыграет с командой Турции в гостях 7 сентября. В этот же день болгары на выезде встретятся со сборной Грузии.