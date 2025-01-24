Сборная Германии решила судьбу главного тренера
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется у руля национальной команды до лета 2028 года, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется у руля национальной команды до лета 2028 года, сообщают Vesti.kz.
37-летний специалист продлил контракт с Немецким футбольным союзом (DFB).
Ранее соглашение Нагельсмана с Бундестим было рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Нагельсман возглавляет немецкую сборную с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала десять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ – Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert! 🖤❤️💛— DFB-Team (@DFB_Team) January 24, 2025
➡️ https://t.co/R9CGwamL5l#dfbteam | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/rLEZeLKAiC
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