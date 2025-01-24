Сборная Германии решила судьбу главного тренера

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется у руля национальной команды до лета 2028 года, сообщают Vesti.kz.

37-летний специалист продлил контракт с Немецким футбольным союзом (DFB).

Ранее соглашение Нагельсмана с Бундестим было рассчитано до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Нагельсман возглавляет немецкую сборную с сентября 2023 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала десять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения.