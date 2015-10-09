Сборная из Европы с двумя очками попала в стыки за ЧМ-2026 и вошла в историю

Сборная Швеции по футболу вышла в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2026, набрав всего два очка и заняв последнее место в группе. Vesti.kz рассказывают, как так вышло.

Швеция набрала 2 очка, но всё равно вышла в стыки к ЧМ-2026

В шестом туре отборочного этапа европейской квалификации к ЧМ-2026 сборная Швеции сыграла вничью с командой Словении (1:1). В итоге шведы заняли последнее место в группе B, набрав 2 очка. Однако такой результат не помешал им оказаться в стыковых матчах за путевку на мундиаль.

Это стало возможным благодаря правилу Лиги наций УЕФА: четыре лучших команды, не попавшие напрямую на ЧМ или в стыковые матчи через общий отбор, получают право участвовать в стыках.

В эту четвёрку команд вошла и сборная Швеции, победившая в своей группе Лиги наций в прошлом году. Как отмечает "Первый спорт", это первый подобный случай в истории.

В отборочной группе B первое место с 14 очками заняла Швейцария, обеспечившая себе прямую путёвку на ЧМ-2026. Сборная Косово с 12 очками вышла в стыковые матчи, а Словения с четырьмя очками финишировала третьей и не примет участия в финальной стадии мирового первенства.

Участники стыковых матчей к ЧМ-2026 в Европе

16 команд разыграют четыре путёвки на мундиаль. Среди них 12 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и четыре победителя групп Лиги наций, которые в отборе расположились ниже второй строчки.

Со вторых мест вышли: Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия.

Через Лигу наций попали в стыки: Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.

Команды разбиты на четыре корзины по четыре команды. Участники проведут по два одноматчевых раунда — полуфиналы и финалы. Победители каждой части сетки получат право участвовать в финальной стадии чемпионата мира-2026.

Полуфинальные встречи назначены на 26 марта, финалы — на 31 марта 2026 года. Жеребьёвка стыковых встреч европейской квалификации пройдёт 20 ноября.

Составы корзин европейских стыков к ЧМ-2026

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина;

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия;

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово;

Четвёртая корзина: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Отметим, что сборная Казахстана набрала восемь очков и заняла четвёртое место в отборочной группе J. Прямую путевку от группы получила Бельгия (18 очков), а в стыки отправился Уэльс (16).

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые мундиаль пройдет с участием 48 национальных команд.