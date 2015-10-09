Сборная Египта исключила Салаха после поражения Узбекистану

Лидер сборной Египта и вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах покинул национальную команду перед контрольным матчем, передают Vesti.kz.

Мохамед Салах не сыграет в товарищеской встрече Египта с Кабо-Верде, которая состоится 17 ноября. Египетская футбольная федерация сообщила, что форварду предоставлен плановый отдых после полуфинала турнира в ОАЭ, где команда уступила Узбекистану со счётом 0:2.

"Мохамеду Салаху предоставлен отдых, он не примет участия в матче против Кабо-Верде", — цитирует заявление федерации Foot-Africa.

Федерация объяснила решение и отпустила Салаха в клуб

По данным источника, Салах отыграл полный матч против Узбекистана, и дополнительная нагрузка перед возвращением в английский гранд была признана нежелательной. Вингер уже направлен обратно в расположение "Ливерпуля", чтобы подготовиться к клубным играм после международного окна.

Впереди Кубок арабских наций и ЧМ-2026

После встречи с Кабо-Верде сборная Египта продолжит подготовку к декабрьскому Кубку арабских наций. Команда подходит к турниру в хорошем положении: ещё 8 октября Египет досрочно гарантировал себе участие на чемпионате мира-2026, победив Джибути со счётом 3:0 в матче девятого тура отбора — тогда Салах оформил дубль.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 45 миллионов евро.

Отметим, что Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список номинантов, претендующих на звание лучшего футболиста мира 2025 года, в который попал и Салах.

