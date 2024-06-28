Сборная Бразилии узнала необычное условие для фиаско на ЧМ-2026

Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Кафу озвучил проблему, которая помешает его национальной команде выиграть мундиаль, сообщают Vesti.kz.

"Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Представьте, что СМИ каждую неделю промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, в то время как на самом деле вы и близко не являетесь таковым.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у нее большая ментальность в плане достижения финалов и победы в них.

В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи про испанских игроков или не продвигают их перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах", – сказал бывший защитник "Милана" и сборной Бразилии Кафу.