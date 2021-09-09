Сборная Боснии и Герцеговины лишилась футболиста на матч отбора ЧМ-2022 в Казахстане

Сборная Боснии и Герцеговины понесла потерю перед ответным матчем с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата мира 2022-года, информирует Sport Centar.

В домашней игре в Зенице желтую карточку получил боснийский защитник Деннис Хаджикадунич. Для 23-летнего футболиста это предупреждение стало вторым в текущей квалификации.

Таким образом, Хаджикадунич пропустит игру в Казахстане, которая состоится 9 октября.

Напомним, сборная Казахстана сенсационно завершила вничью матч с Боснией и Герцеговиной - 2:2. В составе нашей национальной команды голами отметились Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов.

После этой игры Казахстан с тремя очками остался на последнем месте в группе D, уступая боснийцам (3) по дополнительным показателям.

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