Сборная Бельгии понесла потери перед матчем с Казахстаном

В составе сборной Бельгии произошли кадровые изменения и тренерский штаб не сможет рассчитывать на одного из молодых талантов в матче отбора ЧМ-2026 с Казахстаном, передают Vesti.kz.

По сообщениям местной прессы, крайний защитник "Брюгге" Йоакин Сейс был вызван на матчи против Лихтенштейна и Казахстана. Планировалось, что он проведет дебютный матч именно в игре с Казахстаном, но похоже этого не случится.

Футбольная ассоциация Бельгии опубликовала обновлённую информацию о состоянии 20-летнего Сейса. "После дальнейшего обследования в Бельгии выяснилось, что воскресный матч против Казахстана Йоакин пропустит".

Напомним, что на этой неделе сборная Казахстана уступила с минимальным счетом в Астане сборной Уэльса (0:1). 7 сентября в Брюсселе команда Али Алиева проведет матч против сборной Бельгии.