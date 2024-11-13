Сборная Австрии вылетела на матч с Казахстаном в Лиге наций

Национальная команда Австрии по футболу отправилась в Казахстан на матч в рамках группового этапа Лиги наций, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Австрийского футбольного союза (OFB).

Встреча состоится 14 ноября в Алматы. Прошлая встреча команд в этом цикле прошла в Австрии и завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:0.

О своем вылете в Алматы, национальная команда сообщила на странице в Instagram.

После четырех туров, Казахстан, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.