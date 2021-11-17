Не самые худшие. Какой результат показала сборная Казахстана среди аутсайдеров европейского отбора ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу заняла последнее место в группе отбора на ЧМ-2022. Национальная команда продемонстрировала не самый худший результат среди аутсайдеров европейской квалификации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ее счету три очка, пять забитых мячей и 20 пропущенных. В восьми матчах потерпела пять поражений и три поединка свела вничью.

Подопечные Талгата Байсуфинова сумели набрать очки в матчах с Украиной - 1:1 и 2:2, а также с Боснией и Герцеговиной - 2:2. До разгрома от Франции они минимально проиграли финнам - 0:1, и немного крупнее уступали боснийцам, упомянутым выше французам и соперникам из Финляндии - во всех случаях 0:2. Результат матча в Париже, где в воротах Стаса Покатилова побывало восемь безответных мячей, безусловно, смазал впечатление от игры казахстанцев и вряд ли в ближайшее время это фиаско исчезнет из информационной повестки.

Тем не менее стоит сравнить показатели национальной команды с другими сборными, занявшими последние места в своих группах.

Как и Казахстан, по три очка набрали наши соперники по розыгрышу Лиги наций-2020 - Литва и Беларусь. Литовцы играли в группе C и отметились одной победой над болгарами (1:0). В остальных семи матчах проиграли. Идентично Казахстану эта сборная по итогам отбора имеет разницу забитых и пропущенных мячей "-15". При этом литовцы отличились четыре раза, а в их воротах побывало 19 голов.

Белорусы выступали в группе E. На их счету одна победа над Эстонией - 4:2 и поражения в семи встречах, в том числе и крупные от Бельгии (0:8) и Уэльса (1:5). Разница забитых и пропущенных мячей у бывшего соперника казахстанцев составляет "-17". Белорусы отличились семь раз и позволили оппонентам оформить 24 взятия ворот.

Как и Казахстан, белорусы и литовцы играли в группах, где были представлены по пять сборных.

Лучшими среди худших стали команды Косова и Мальты. Они набрали по пять баллов. Косовары выступали в группе B, одержав победу над Грузией (1:0) и дважды поделив баллы с Грецией (оба раза счет 1:1). На счету Косова пять забитых и 15 пропущенных голов.

Мальта выступала в группе H, где обыграла команду Кипра (3:0), при этом отобрав у этого соперника очки во втором матче (2:2), а также сенсационно завершила гостевой поединок против Словакии - 2:2. При этом островитяне крупно уступали Словении (0:4), Хорватии (1:7) и той же Словакии (0:6). Мальта забила девять мячей, а пропустила 30 и в отличие от Казахстана, Беларуси, Литвы и Косова играла в группе, где были представлены шесть сборных.

Хуже Казахстана выступили сборные Азербайджана, Молдовы и Лихтенштейна. У этих команд по одному баллу. Азербайджан, выступая в группе А, сумел сыграть на выезде вничью с Ирландией - 1:1. У Молдовы, представленной в группе F, ничья с Фарерами (1:1) и крупные поражения от Дании (0:8 и 0:4), Израиля (1:4) и Австрии (1:4). Лихтенштейн в группе J сумел отобрать очки у Армении (1:1) и крупно проигрывал Северной Македонии (0:5 и 0:4), Исландии (1:4 и 0:4) и Германии (0:9).

Сборная Сан-Марино очков не набирала. У Гибралтара перед последним туром, в рамках которого он принимал Латвию, также не было баллов.

Фото: lff.lt© (1), АБФФ© (2), remonews.com© (3)