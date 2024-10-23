Самородов назвал главное требование нового тренера сборной Казахстана

Нападающий грозненского "Ахмата" Максим Самородов высказался о главном тренере сборной Казахстана по футболу Станиславе Черчесове, сообщают Vesti.kz.

Также 22-летний форврад высказался об уровне соперников по Лиге наций.

"Естественно, Лига наций - это в первую очередь подготовка, я полностью согласен с Магомедом Мусаевичем. Всегда хочется выигрывать, но соперники в лиге B намного сильнее, чем были в лиге C. Все должны это понимать.

Для Черчесова на первом месте дисциплина. И не важно, какой ты футболист", - сказал Самородов "Чемпионату".