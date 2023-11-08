Ряд натурализованных игроков и провал на ЧМ. Знакомимся с новым соперником сборной Казахстана

Сборная Катара занимает 61-е место в рейтинге ФИФА и замыкает список шести сильнейших национальных команд, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Вероятно, именно эта команда станет последним соперником сборной Казахстана в 2023 году. Поэтому неплохо было бы изучить соперников уже сейчас. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о команде Катара.

Накануне появилась информация, что 16 декабря сборная Казахстана проведет выездной товарищеский матч с Катаром. Сообщается, что игра состоится либо в столице Дохе, либо в Лусаиле, расположенном в 20 километрах от Дохи.

Международный стадион "Халифа" - один из домашних для сборной Катара. Он принимал матч за третье место ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко (2:1).

Основные достижения катарцев: становились лучшими в Азии и принимали ЧМ-2022

Сборная Катара провела свой первый матч в 1970 году, проиграв соседям из Бахрейна (1:2). За 53-летнюю историю выступлений можно выделить три победы на Кубке Арабского залива (1992, 2004, 2014) и триумф в Кубке федерации Западной Азии-2014.

Но главными достижениями все же являются победа на Кубке Азии-2019, когда Катар стал лучшей сборной континента, а также участие на ЧМ-2022 в статусе хозяйки турнира. На континентальном первенстве в 2019 году катарцы выиграли все семь матчей с общим счетом 19:1. Лишь японцы смогли один раз взломать оборону сборной Катара в финале, но матч все равно остался за бордовыми - 3:1.

В декабре 2010 года было объявлено, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре. И как бы ни старались катарцы попасть на мундиаль еще до наступления 2022-го, дебютировали на мировом первенстве им было суждено именно у себя дома. К прошлогоднему ЧМ был построен целый ряд современных стадионов, и впервые турнир такого масштаба прошел в арабской стране.

Кроме того, Катар выделяется и тем, что трижды участвовал в континентальных турнирах других ассоциаций. В 2019 году они принимали участие в Кубке Америки, где выбыли на стадии группового этапа, а в 2021-м и 2023-м играли в Кубке КОНКАКАФ (страны Северной Америки), где с первого раза добрались до полуфинала.

Вот так проходил матч с Мексикой в рамках Кубка КОНКАКАФ-2023

Казахстан и Катар уже играли друг с другом. Пока счет равный - 2:2

Многие из вас могут и не знать, что сборные Катара и Казахстана уже четырежды противостояли друг другу, но это вполне простительно, ведь матчи пришлись на вторую половину девяностых и раннее начало нулевых. И еще ни разу не было, чтобы хозяева уходили с поля без победы.

В июне 1996-го команды впервые встретились в Алматы в рамках отбора на Кубок Азии. Единственный гол в той встрече забил казахстанец Максим Низовцев (1:0). Но уже в следующем месяце катарцы взяли убедительный реванш в Дохе. Подопечные Серика Бердалина были разгромлены на выезде (0:3).

Следующая встреча прошла в декабре 1998-го в рамках Азиатских игр в Таиланде. Голы Виктора Зубарева и Нурмата Мирзабаева принесли Казахстану уверенную победу (2:0).

В апреле 2000-го катарцы и казахстанцы пересеклись на поле в последний раз. В отборе на Кубок Азии все завершилось победой Катара, который играл у себя дома (3:1). Единственный гол в концовке у гостей забил Игорь Авдеев.

Получается, что у сборных по две победы в четырех очных противостояниях. По общему счету впереди все же катарцы - 6:4. Но с момента последнего матча сменилось уже не одно поколение футболистов, и продолжать битву на поле предстоит уже совсем другим игрокам.

Состав на матч Азиатских игр-1998

Состав: натурализованные игроки, отсутствие легионеров и скромная трансферная стоимость

Если сборная Казахстана оценивается порталом Transfermarkt в 24,75 миллиона евро, то стоимость игроков Катара равна 16,15 миллиона. С учетом того, что эта сборная год назад принимала участие на ЧМ-2022, это не может не удивлять.

На последний сбор тренерский штаб вызвал 34 футболисов, и среди них немало натурализованных игроков. Эти спортсмены родились в десяти разных странах мира. 20 из них - уроженцы Катара, четыре игрока родились в Судане, три - в Ираке, два - в Египте, по одному - в Бразилии, Алжире, Иране, Франции, Бахрейне и Гане. Когда-то тема натурализации в Катаре была очень острой, и она критиковалась даже руководителями ФИФА.

К тому же все эти футболисты выступают в клубах катарского чемпионата. Нет ни одного легионера не то чтобы из Европы, а даже из более звездного чемпионата Саудовской Аравии. Поэтому с чем точно нет проблем у игроков сборной Катара, так это с сыгранностью, потому что в местном чемпионате доминируют несколько клубов, и именно из игроков этих команд состоит костяк национальной дружины.

26-летний вингер Акрам Афиф является самым дорогостоящим футболистом своей сборной. Он оценивается в четыре миллиона евро (в Казахстане был бы вторым после Бахтиера Зайнутдинова - 6,5 миллиона). Он забил 24 гола в 83 матчах за сборную, а на клубном уровне выступает за местный "Аль-Садд".

Афифа трудно перепутать с кем-то из товарищей по команде из-за прически

У Катара звездный тренер. Он четыре раза выводил сборные на ЧМ и работал с легендами

Наставником этой команды является 70-летний португальский специалист Карлуш Кейруш. Он известен по работе в сборной Португалии (1991-1993, 2008-2010), мадридском "Реале" (2003-04), а также в "Манчестер Юнайтед" в качестве ассистента Сэра Алекса Фергюсона (2002-03, 2004-08).

Этот специалист выводил на ЧМ три разные сборные. Благодаря его работе команда ЮАР квалифицировалась на мундиаль в 2002 году, Португалия - в 2010-м, а Иран - в 2014-м и 2018-м. На ЧМ-2022 в Катаре он тренировал сборную Ирана, но его подопечные не смогли выйти из группы, пропустив вперед Англию и США.

В качестве главного тренера дважды выигрывал юношеский чемпионат мира (Португалия) и Суперкубок Испании-2003 ("Реал Мадрид"). Добирался до финала Кубка африканских наций в 2021 году (Египет). Будучи ассистентом Фергюсона в "МЮ", выиграл три титула АПЛ и Лигу чемпионов-2007/08.

Кейруш возглавляет сборную Катара с февраля этого года. Пока под его руководством катарцы провели десять матчей, одержав три победы, потерпев пять поражений, дважды сыграв вничью. Причем Катару удалось обыграть Мексику в Кубке КОНКАКАФ (1:0), а также разойтись миром в товарищеской встрече с Россией (1:1).

С Криштиану Роналду Кейруш (справа) работал и в "МЮ", и в сборной Португалии

ЧМ-2022 - самый громкий турнир, но самый нелюбимый для катарцев

В первую очередь сборная Катара ассоциируется у любителей футбола с ЧМ-2022. Да, это был исторический момент для их национальной команды, но в итоге реальность получилась не такой яркой. Автоматически квалифицировавшись на домашний мундиаль, катарцы проиграли все три матча в группе, уступив Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2).

Так сборная Катара стала первой страной-хозяйкой ЧМ, которая:

- забила всего один гол за весь турнир;

- вылетела из группы уже после двух проведенных матчей;

- проиграла все три матча в своем квартете.

В Катаре долго ждали этого момента. Футболом в целом болельщики, конечно, насладились, но вот своя сборная не смогла составить никакую конкуренцию соперникам, и от этого выступления катарцев на ЧМ вспоминать в стране, мягко говоря, не любят.

Для сборной Казахстана товарищеский матч с Катаром будет хорошим спаррингом. Нужно отметить, что к тому времени многие казахстанские футболисты будут без игрового тонуса из-за отсутствия клубных соревнований. Но сыграть с участниками и хозяевами последнего ЧМ - это тоже, в какой-то степени, престиж. Тем более команда сможет сыграть на одном из стадионов, построенных к ЧМ-2022.

Но пока в сборной Казахстана вряд ли много думают об этом матче. В КФФ официально еще ничего не подтверждали, а впереди у команды Магомеда Адиева важнейшие матчи квалификации Евро-2024 с Сан-Марино (17 ноября, дома) и Словенией (20 ноября, в гостях).

Фото: FIFA World Cup (1,6), Concacaf Gold Cup (2), Kaz-football.kz (3), QFA (4), ФК "Манчестер Юнайтед" (5)©