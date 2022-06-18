Россия? Адиев назвал интересного соперника для сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "РБ Спорт" высказался о своей работе в национальной команде. Он рассказал о задачах в Лиге наций, назвал определяющую игру на турнире, а также прокомментировал вероятность проведения товарищеского матча со сборной России и отреагировал на сравнение с Гусом Хиддинком.

- Казахстан уверенно лидирует в своей группе Лиги наций. Перед началом турнира вам ставили задачу выхода в лигу B?

- Такой задачи не стояло. Главное, чтобы у нас был боевой коллектив, собрать крепкую команду и ее организовать, а дальше посмотреть, что у нас получится. Быть конкурентоспособными и достойными наших соперников - вот это была главная задача.

- Вас, наверное, так же боготворят в Казахстане, как в свое время Гуса Хиддинка в России?

- Я бы не хотел так говорить (улыбается). На сегодняшний день я еще ничего такого не сделал, чтобы меня так возвышали. Где-то что-то получилось, но еще дело не закончено. Могу сказать, что меня начали узнавать, когда я выхожу на улицу. Честно скажу, я не любитель такого большого внимания. Мне спокойнее и проще затеряться среди людей. Но понятно, что, когда сейчас узнают, приходится уделять больше внимания людям. За их поддержку. Меня и нашей сборной.

- Сейчас, наверное, уже будет обидно упустить первое место в группе?

- Понятно, что сейчас шансы у нас повысились. Все в наших руках. Домашняя игра со сборной Беларуси - определяющая. Приложим усилия, чтобы сделать большое дело.

- Своим главным успехом вы назвали объединение раздевалки. Раньше с этим были проблемы в сборной Казахстана?

- Мне тяжело судить, какие были проблемы. Я понимал, что за короткий срок надо как-то достучаться до ребят и нам объединиться - только это поможет нам дать какой-то результат.

- Хотелось бы сыграть товарищеский матч со сборной России?

- На сборную сейчас здесь ходят. Мы соседи. Конечно, это было бы интересно.

- Сборная Казахстана может впервые в истории попасть на чемпионат Европы через Лигу наций, а вы можете стать единственным россиянином на Евро.

- Я не особый любитель добиваться каких-то исторических моментов. Больше люблю, когда мотивирован какой-то работой и мне хочется ее хорошо сделать.

- Где вы видите окончание вашего пути со сборной Казахстана?

- Все рано или поздно заканчивается. Понятно, что настанет день, когда я проведу последний матч в сборной Казахстана. Когда он будет, я не знаю. Я хочу, чтобы, когда его сыграю, у людей сохранились хорошие воспоминания о моей работе в команде.

Ранее Адиев высказался о своем будущем в национальной команде.

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В июне национальная команда провела четыре матча в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Адиева с десятью очками возглавляют группу где также представлены Словакия, Азербайджан и Беларусь.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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