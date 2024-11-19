В России сравнили соперников Казахстана под руководством Черчесова и Адиева
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Sovsport.ru.
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Sovsport.ru.
"Результат, показанный сборной Казахстана, - хуже быть не может. Проиграли пять матчей, ничего не забили, и это с учетом того, что Черчесов взял неплохую команду: с Адиевым они добивались успехов. Он пришел не на пустое место. Может, какие-то реформы сделал, надо вникать, но то, что результат сверхплохой, - однозначно. Работа в Казахстане не удалась.
У Адиева были такие же соперники, суперкоманд нет, все команды одного уровня. Видимо, что-то не так после ухода Адиева. Может, не прошли новинки Черчесова. Главное в сборной - создать костяк единомышленников, ему это не удалось", - заявил Гладилин.
Накануне команда Казахстана проиграла сборной Норвегии со счетом 0:5. Казахстанская сборная ни разу не забила за шесть матчей, уступив с разницей мячей 0:15.
Отметим, что Черчесов пришел в команду летом, сменив Магомеда Адиева, тренировавшего сборную два года.
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