В России сравнили соперников Казахстана под руководством Черчесова и Адиева

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана, передает Vesti.kz со ссылкой на Sovsport.ru.

"Результат, показанный сборной Казахстана, - хуже быть не может. Проиграли пять матчей, ничего не забили, и это с учетом того, что Черчесов взял неплохую команду: с Адиевым они добивались успехов. Он пришел не на пустое место. Может, какие-то реформы сделал, надо вникать, но то, что результат сверхплохой, - однозначно. Работа в Казахстане не удалась.

У Адиева были такие же соперники, суперкоманд нет, все команды одного уровня. Видимо, что-то не так после ухода Адиева. Может, не прошли новинки Черчесова. Главное в сборной - создать костяк единомышленников, ему это не удалось", - заявил Гладилин.