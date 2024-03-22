В России поставили точку в вопросе проведения матча со сборной Казахстана

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможности проведения товарищеского матча между командой России и сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью Sport24 оценил шанс проведения такой встречи.

- Мы уже проводили товарищеский матч с Кыргызстаном, летом будет игра с Беларусью. Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан?

- Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей.

Сборная России, отстраненная от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА проводит товарищеские матчи. Накануне россияне на своем поле разгромили сборную Сербии - 4:0. Что касается команды Казахстана, в ночь с 21 на 22 марта подопечные Магомеда Адиева в полуфинале плей-офф Лиги наций уступили на выезде Греции - 5:0.

Отметим, что команды Казахстана и России сыграли между собой четыре встречи.

09.09.2019. Россия - Казахстан 1:0 (Отбор на Евро-2020. Калининград)

24.03.2019. Казахстан - Россия 0:4 (Отбор на Евро-2020. Астана)

31.03.2015. Россия - Казахстан 0:0 (Товарищеский матч. Химки)

23.05.2008. Россия - Казахстан 6:0 (Товарищеский матч. Москва)