Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

В России поставили точку в вопросе проведения матча со сборной Казахстана

В России поставили точку в вопросе проведения матча со сборной Казахстана
©КФФ

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о возможности проведения товарищеского матча между командой России и сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью Sport24 оценил шанс проведения такой встречи.

- Мы уже проводили товарищеский матч с Кыргызстаном, летом будет игра с Беларусью. Рассматривается ли в качестве возможного соперника Казахстан?

- Нет. Казахстан находится в УЕФА, у них чуть больше официальных матчей.

Сборная России, отстраненная от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА проводит товарищеские матчи. Накануне россияне на своем поле разгромили сборную Сербии - 4:0. Что касается команды Казахстана, в ночь с 21 на 22 марта подопечные Магомеда Адиева в полуфинале плей-офф Лиги наций уступили на выезде Греции - 5:0.

Отметим, что команды Казахстана и России сыграли между собой четыре встречи.

09.09.2019. Россия - Казахстан 1:0 (Отбор на Евро-2020. Калининград)

24.03.2019. Казахстан - Россия 0:4 (Отбор на Евро-2020. Астана)

31.03.2015. Россия - Казахстан 0:0 (Товарищеский матч. Химки)

23.05.2008. Россия - Казахстан 6:0 (Товарищеский матч. Москва)

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная России по футболу Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:34
Сборные
©PSG Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады
Сегодня , 19:59
Сборные
©КФФ В Греции неприятно удивлены разгромом Казахстана
Сегодня , 19:37
Сборные
©КФФ В России поставили точку в вопросе проведения матча со сборной Казахстана
Сегодня , 18:07
Сборные
©PSG Стало известно, за что французы не простили Месси
Сегодня , 14:59
Сборные
©КФФ Футболистов сборной Казахстана назвали героями после разгрома от Греции
Сегодня , 14:26
Сборные
©КФФ Назван решающий момент в разгроме Казахстана от Греции
Сегодня , 12:59
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada Главного тренера сборной Греции заставили "бежать" после разгрома Казахстана
Сегодня , 12:32
Сборные
©twitter.com/selecaoportugal Криштиану Роналду принял решение по сборной Португалии
Сегодня , 10:50
Сборные
©КФФ В России разобрали разгром Казахстана в матче с Грецией
Сегодня , 10:00
Сборные
©UEFA Шесть команд оспорят последние путевки на Евро-2024. Кто они?
Сегодня , 09:00
Сборные
©УЕФА Камбэком за три минуты обернулся матч Украины в отборе на Евро
Сегодня , 08:00
Сборные
©UEFA Сборная Казахстана установила исторический антирекорд
Сегодня , 07:00
Сборные
©КФФ Разгромом завершился матч Казахстана в отборе на молодежный Евро
Сегодня , 05:52
Сборные
©КФФ "Поверьте, я бы сегодня ушел ...". Адиев - о крупном поражении сборной Казахстана, молодежи и критике
Сегодня , 03:46
Сборные
©КФФ Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об отставке
Сегодня , 02:39
Сборные
©UEFA С кем сыграет сборная Казахстана после сокрушительного поражения от Греции?
Сегодня , 02:35
Сборные
©УЕФА Разгромом обернулся исторический матч сборной Казахстана за выход на Евро
Сегодня , 01:31
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada Завершился первый тайм матча Греция - Казахстан
Сегодня , 00:55
Сборные
©КФФ С пенальти открыт счет в матче Греция - Казахстан
Сегодня , 00:45
Сборные
©КФФ Начался исторический матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024
Сегодня , 00:25
Сборные
©АБФФ Самый дорогостоящий игрок КПЛ не забил пенальти. Его сборная проиграла
Сегодня , 00:10
Сборные
©IG/teamrussia Сборная России разгромила участника Евро-2024
Вчера , 23:56
Сборные
©Georgian Football Federation В скандальном матче выявили возможного соперника Казахстана за Евро
Вчера , 23:35
Сборные
©КФФ Оглашен состав сборной Казахстана на матч с командой Греции
Вчера , 23:26
Сборные
©Vesti.kz, Алибек Кабенов Греция - Казахстан: фоторепортаж Vesti.kz из Афин перед началом исторического матча
Вчера , 23:02
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана объявила стартовый состав на квалификационный матч Евро U-21
Вчера , 21:55
Сборные
©SD Family "Буду плакать". Артур Аскарулы - о матче с Грецией и прогрессе сборной Казахстана
Вчера , 21:20
Сборные
©Georgian Football Federation С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом
Вчера , 21:00
Сборные
©КФЛ Известный казахстанский блогер рассказал о стычке с греческим болельщиком
Вчера , 20:00
Сборные
©КФФ Стало известно число болельщиков сборной Казахстана на стадионе в Греции

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus