Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию об интересе сборной Казахстана к известному специалисту и бывшему наставнику российской команды Станиславу Черчесову, передает Vesti.kz со ссылкой на "Советский спорт".

Ранее появилась информация, что Магомед Адиев, который сегодня оставил национальную команду из-за работы в "Ахмате", рекомендовал на свое место Черчесова.

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"Черчесов — культовая, знаковая фигура для нашего футбола. Он доказал это и результатом, и качеством игры, своим поведением и отношением к делу. Он служит футболу исправно и профессионально. Все дело за ним, а не за тем, кто его приглашает. Тут важно, как он себя будет вести, насколько команды его заинтересуют. Я убежден, что у него появятся и другие предложения. Наверное, они у него были. Черчесов - непростая фигура, чтобы просто так кинуться в омут и согласиться на любую работу.

Он сделает выбор, разложит все нюансы и откликнется на какое-то из предложений. Ясно, что он не останется без тренерской доли, которой он уже посвятил длительное время. Я бы сказал, что ему, наверное, предпочтительнее возглавить сборную Азербайджана или сборную Казахстана", - сказал Игнатьев.

Сборная России под руководством Черчесова доходила до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Также он тренировал венгерский "Ференцварош", польскую "Легию", российские "Динамо" (Москва), "Амкар", "Терек", "Жемчужину", "Спартак" (Москва) и австрийский "Ваккер-Тироль".