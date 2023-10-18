В России отреагировали на очередной подвиг Казахстана в отборе на Евро-2024

Российский сайт "Футбол на Куличках" не оставил без внимания волевую победу сборной Казахстана над Финляндией в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, проигрывавших после первого тайма 0:1.

"Сборная Казахстана продолжает совершать подвиги по ходу отборочной кампании Евро-2024. Казалось, казахстанцы в очередной раз уступят Финляндии, как и во всех предыдущих очных официальных встречах. Однако дружина Магомеда Адиева билась до конца и вырвала волевую победу. Первый тайм остался целиком и полностью за хозяевами. Сборная Финляндии создала несколько голевых моментов, до поры до времени Игорь Шацкий выручал, однако на 28-й минуте Роберт Тейлор пробил со штрафного голкипера сборной Казахстана. В первом тайме хозяева в четыре раза чаще били по воротам, но перерыв пошел гостям на пользу.

Казахи периодически стали создавать остроту у ворот Лукаша Градецки. Багдат Каиров едва не замкнул подачу на дальней штанге, а Асхат Тагыберген метров с сорока пальнул в перекладину. Финны больше осторожничали, оберегая минимальный перевес, однако за 15 минут до конца основного времени Роберт Йенсен привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в штрафной хозяев. 11-метровый реализовал Бахтиер Зайнутдинов, но на этом экс-полузащитник ЦСКА не остановился. На исходе основного времени он прицельным ударом замкнул подачу с углового и принес волевую победу своей команде. Оформив дубль, Зайнутдинов стал рекордсменом сборной Казахстана по забитым мячам. Дружина Магомеда Адиева сохранила шансы на выход из группы. Финляндия же теперь будет надеяться на попадание на Евро-2024 через Лигу наций", - пишет источник.