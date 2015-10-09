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Роналду и Ямаль? Опубликован состав Португалии и Испании на финал Лиги наций

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Роналду и Ямаль? Опубликован состав Португалии и Испании на финал Лиги наций ©instagram.com/sefutbol/portugal/

Финал Лиги наций УЕФА обещает стать зрелищным - сборные Португалии и Испании обнародовали стартовые составы на решающий матч турнира, передают Vesti.kz.

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Финал Лиги наций УЕФА обещает стать зрелищным - сборные Португалии и Испании обнародовали стартовые составы на решающий матч турнира, передают Vesti.kz.

В заявку вошли как проверенные ветераны, так и юные звезды. Центральная интрига - выход на поле 40-летнего лидера португальцев Криштиану Роналду и главной звезды "красной фурии" 17-летнего Ламина Ямаля.

Состав Португалии на финал Лиги наций-2025:

Вратарь:

  • Диогу Кошта

Защитники:

  • Нуно Мендеш, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Нуно Невеш

Полузащитники:

  • Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва

Нападающие:

Педру Нету, Криштиану Роналду, Франсишку Консейсау

Состав Испании на финал Лиги наций-2025:

Вратарь:

  • Унай Симон;

Защитники:

  • Марк Кукурелья, Дин Хейсен, Робен Ле Норман, Оскар Мингеса;

Полузащитники:

  • Фабиан Руис, Мартин Субименди, Педри;

Нападающие:

  • Нико Уильямс, Микель Оярсабаль, Ламин Ямаль.

Напомним, что матч стартует в ночь с 8 на 9 июня в 00:00 по казахстанскому времени.

Лига наций 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Финал, мужчины
9 июня 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
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Португалия
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