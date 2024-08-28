Роналду рассказал о своих чувствах после вылета с Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своих чувствах после вылета с чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz. Португальцы покинули Евро-2024 в 1/4 финала, уступив сборной Франции (0:0 и 3:5 по пенальти).

"Есть игры или моменты, которые требуют большего времени, чтобы их забыть. Например, после вылета с чемпионата Европы вследствие поражения от Франции по пенальти я приходил в себя как минимум два дня. Но это нормально из-за давления и особого момента. На третий день я вернулся в спортзал и начал работать. Нельзя оставаться в прошлом. С годами я научился продолжать работать. Так я вижу жизнь и особенно спорт", - сказал Роналду на своем канале в YouTube.

На Евро-2024 Роналду провел пяти матчей, забив один гол. Всего на счету 39-летней звезды саудовского "Аль-Насра" 212 игр за национальную команду, в которых он забил 130 мячей.