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Роналду рассказал, когда покинет сборную Португалии

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Роналду рассказал, когда покинет сборную Португалии ©facebook.com/PORTUGAL

39-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему завершения карьеры в национальной команде, передают Vesti.kz

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39-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему завершения карьеры в национальной команде, передают Vesti.kz

Ранее Роналду оформил дубль в матче Лиги наций Португалия - Польша, приблизившись к отметке в 1000 голов за карьеру. 

"Когда я решу покинуть национальную команду, сделаю это спонтанно, но обдуманно. Никаких предварительных заявлений не будет", — приводит слова Роналду Mirror.

Нападающий дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 135 голами и 45 результативными передачами. Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. 

В 2016 году футболист в составе португальской национальной команды выиграл чемпионат Европы.

Роналду Криштиану Португалия Футбол

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