Роналду побил мировой рекорд по голам и дал пощечину сопернику во время матча

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за национальные команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Ирландии. Встреча группы А, состоявшаяся в Фару, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Роналду (89-я и 90+6-я минуты), у проигравших отличился Джон Иган (45).

Роналду в этом матче забил 110-й и 111-й голы за сборную и установил мировой рекорд по этому показателю, превзойдя достижение иранца Али Даеи (109).

При этом в игре португалец не реализовал пенальти на 15-й минуте. Он не смог переиграть 18-летнего голкипера Гэвина Базуну.

Этому эпизоду предшествовал небольшой инцидент. Когда Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, защитник сборной Ирландии Дара О’Ши ногой откинул мяч в сторону. Португалец правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел. Судья не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока.

People say Ronaldo should have red ?? Give it to Oshea! What a prat pic.twitter.com/ijgAlS7tFz