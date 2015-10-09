Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Роналду может отправится играть в США до ЧМ-2026

Роналду может отправится играть в США до ЧМ-2026 ©x.com/selecaoportugal

Сборная США активно готовится к домашнему чемпионату мира-2026. Сейчас американцы оттачивают форму через товарищеские встречи, сообщают Vesti.kz.

Путёвку на турнир "Звёздно-полосатые" под руководством Маурисио Почеттино получили автоматически как хозяева.

По информации Goal, ссылающейся на анонимные источники, ведутся переговоры о проведении матчей сборной США против Португалии и Бельгии.

Эти игры могут состояться весной, если обе европейские команды пройдут квалификацию напрямую, минуя мартовский плей-офф.

Таким образом, существует вероятность, что уже в марте Криштиану Роналду и его партнёры по национальной команде приедут в США для товарищеской игры против американцев.

