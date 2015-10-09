Криштиану Роналду может провести еще один матч за сборную Португалии, несмотря на объявление об уходе из национальной команды, сообщают Vesti.kz. По информации зарубежных СМИ речь идет о прощальной встрече.

Ранее в этом месяце капитан "Аль-Насра" заявил о завершении выступлений за сборную. Однако, как пишеn The Athletic, для легендарного форварда может быть предусмотрен особый сценарий возвращения.

Издание также раскрыло подробности непростой ситуации между Роналду и нынешним главным тренером португальской национальной команды. Несмотря на разногласия, вероятность того, что звезда все же выйдет на поле в прощальном матче за сборную, сохраняется.

Напомним, 41-летний Роналду дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (1:0). Тогда 18-летний нападающий появился на поле после перерыва.

За это время Криштиану провёл за Португалию 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы-2016 и дважды становился победителем Лиги наций - в сезонах 2018/2019 и 2024/2025.

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