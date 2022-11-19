"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана

Сборная ОАЭ провела заключительную тренировку перед товарищеским матчем с Казахстаном и назвала цели, которые преследует в этой игре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Наша команда провела несколько тренировок после встречи с Аргентиной и завершила подготовку к противостоянию с Казахстаном, в ходе которой Арруабарена (главный тренер сборной ОАЭ) определил готовность игроков к матчу.
Тренерский штаб стремится отладить больше технических взаимодействий с помощью товарищеских матчей, и не обращает внимание на результаты, поскольку они не важны в таких противостояниях", - говорится в сообщении футбольной федерации ОАЭ.
Ранее сборная ОАЭ уступила в товарищеском матче Аргентине (0:5). Команда Магомеда Адиева в свою очередь сыграла с Узбекистаном и также потерпела поражение (0:2).
Напомним, товарищеский матч ОАЭ - Казахстан пройдет сегодня, 19 ноября, в Абу-Даби и стартует в 21:30 по времени Астаны. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.
Реклама