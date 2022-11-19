Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана

"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана
©uaefa.ae

Сборная ОАЭ провела заключительную тренировку перед товарищеским матчем с Казахстаном и назвала цели, которые преследует в этой игре, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Наша команда провела несколько тренировок после встречи с Аргентиной и завершила подготовку к противостоянию с Казахстаном, в ходе которой Арруабарена (главный тренер сборной ОАЭ) определил готовность игроков к матчу.

Тренерский штаб стремится отладить больше технических взаимодействий с помощью товарищеских матчей, и не обращает внимание на результаты, поскольку они не важны в таких противостояниях", - говорится в сообщении футбольной федерации ОАЭ. 

Ранее сборная ОАЭ уступила в товарищеском матче Аргентине (0:5). Команда Магомеда Адиева в свою очередь сыграла с Узбекистаном и также потерпела поражение (0:2). 

Напомним, товарищеский матч ОАЭ - Казахстан пройдет сегодня, 19 ноября, в Абу-Даби и стартует в 21:30 по времени Астаны. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ОАЭ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:59
Сборные
Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022 Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022
Вчера , 23:41
Сборные
Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022 Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022
Вчера , 23:00
Сборные
Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие
Вчера , 22:24
Сборные
На ЧМ-2022 забили первый гол На ЧМ-2022 забили первый гол
Вчера , 22:00
Сборные
Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022 Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022
Вчера , 21:31
Сборные
Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022
Вчера , 19:53
Сборные
Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя Сборные Узбекистана и России не сумели выявить победителя
Вчера , 19:01
Сборные
Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022 Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022
Вчера , 17:30
Сборные
Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана Аймбетов вошел в топ-10 бомбардиров в истории сборной Казахстана
Вчера , 17:00
Сборные
Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема
Вчера , 14:55
Сборные
Нападающий "Актобе" принес победу африканской сборной Нападающий "Актобе" принес победу африканской сборной
Вчера , 10:14
Сборные
"Дело не в деньгах". Известный российский арбитр - о работе на матче сборной Казахстана "Дело не в деньгах". Известный российский арбитр - о работе на матче сборной Казахстана
19 ноября, 23:25
Сборные
Сборные Казахстана и ОАЭ выявили победителя в матче с дублем и удалением Сборные Казахстана и ОАЭ выявили победителя в матче с дублем и удалением
19 ноября, 22:45
Сборные
Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023 Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023
19 ноября, 20:16
Сборные
Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с ОАЭ Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с ОАЭ
19 ноября, 15:39
Сборные
Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022 Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022
19 ноября, 14:31
Сборные
"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана "Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана
19 ноября, 13:00
Сборные
Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ Исламхан и Зайнутдинов в основе? Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч с ОАЭ
19 ноября, 12:30
Сборные
"Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ "Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ
19 ноября, 11:30
Сборные
"Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном "Много разговоров о дерби, но по факту...". Игрок сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном
19 ноября, 08:20
Сборные
Прямая трансляция товарищеского матча ОАЭ - Казахстан Прямая трансляция товарищеского матча ОАЭ - Казахстан
18 ноября, 19:50
Сборные
"Не люблю таких громких слов". Адиев - о своей скромности "Не люблю таких громких слов". Адиев - о своей скромности
18 ноября, 18:58
Сборные
Адиев высказался о конкуренции между Зайнутдиновым и Алипом Адиев высказался о конкуренции между Зайнутдиновым и Алипом
18 ноября, 18:26
Сборные
Сборная Казахстана понесла серьезные потери перед последним матчем в году Сборная Казахстана понесла серьезные потери перед последним матчем в году
18 ноября, 15:37
Сборные
Как Кукеев после "Уэмбли"? Куда пропал забивший "Реалу" в ЛЧ узбекский форвард Как Кукеев после "Уэмбли"? Куда пропал забивший "Реалу" в ЛЧ узбекский форвард
18 ноября, 13:42
Сборные
Абзал Бейсебеков покинул расположение сборной Казахстана Абзал Бейсебеков покинул расположение сборной Казахстана
18 ноября, 08:00
Сборные
Казахстан провел первую тренировку в Абу-Даби Казахстан провел первую тренировку в Абу-Даби
18 ноября, 07:41
Сборные
В сборной Казахстана сообщили плохую новость В сборной Казахстана сообщили плохую новость
17 ноября, 23:11
Сборные
Неожиданным исходом завершился матч сборной России по футболу Неожиданным исходом завершился матч сборной России по футболу
17 ноября, 22:12
Сборные
В Британии вынесли вердикт сборной Казахстана в матче с ОАЭ В Британии вынесли вердикт сборной Казахстана в матче с ОАЭ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus