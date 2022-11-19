"Результат не важен". В ОАЭ высказались о матче со сборной Казахстана

Сборная ОАЭ провела заключительную тренировку перед товарищеским матчем с Казахстаном и назвала цели, которые преследует в этой игре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Наша команда провела несколько тренировок после встречи с Аргентиной и завершила подготовку к противостоянию с Казахстаном, в ходе которой Арруабарена (главный тренер сборной ОАЭ) определил готовность игроков к матчу.

Тренерский штаб стремится отладить больше технических взаимодействий с помощью товарищеских матчей, и не обращает внимание на результаты, поскольку они не важны в таких противостояниях", - говорится в сообщении футбольной федерации ОАЭ.

Ранее сборная ОАЭ уступила в товарищеском матче Аргентине (0:5). Команда Магомеда Адиева в свою очередь сыграла с Узбекистаном и также потерпела поражение (0:2).

Напомним, товарищеский матч ОАЭ - Казахстан пройдет сегодня, 19 ноября, в Абу-Даби и стартует в 21:30 по времени Астаны. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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