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Рекорд и незабываемые эмоции, или как болельщики сборной Казахстана вернулись на трибуны в 2022-м

Рекорд и незабываемые эмоции, или как болельщики сборной Казахстана вернулись на трибуны в 2022-м
©Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов

Сезон Лиги наций 2022/23 уже вошел в историю казахстанского футбола, стал самым особенным в карьере тренера Магомеда Адиева и для многих футболистов национальной дружины. Сверхзапоминающимся этот отрезок стал и для казахстанских болельщиков, которые внесли свою лепту в успехи команды. Корреспондент Vesti.kz - о том, как при Адиеве не только появились результаты, но и резко выросло количество зрителей на трибунах.

С начала года сборная Казахстана провела четыре домашних матча: сначала сыграли с Молдовой еще при Андрее Карповиче, а затем провели три встречи под руководством Адиева в группе Лиги наций. За последние 15 лет это лишь третий раз, когда среднее количество зрителей на домашних матчах казахстанцев превышало 20 тысяч человек, а именно - 22,6 тысячи зрителей в среднем заполняли "Астана Арену" в этих четырех играх.

На матч с Молдовой (0:1, 5:4 - по пенальти) пришли 12,5 тысячи зрителей, на игру с Азербайджаном (2:0) - 19,8 тысячи, со Словакией - 28,7 тысячи, а с Беларусью (2:0) вовсе был установлен исторический рекорд - 29,6 тысячи любителей футбола. Если брать в учет лишь матчи под руководством Адиева, то цифра еще более впечатляющая - 26 тысяч зрителей в среднем. И это при вместимости стадиона в 30 тысяч мест.

Общее количество болельщиков в четырех домашних матчах этого года - 90,7 тысячи человек.

Примерно такие же впечатляющие показатели были в докоронавирусные годы. В 2018-м казахстанцы сыграли с Латвией (1:1, 21,4 тысячи зрителей), Андоррой (4:0, 19,8 тысячи), Грузией (0:2, 28,7 тысячи) и Азербайджаном (3:0, 22,5 тысячи). Общее количество за четыре матча - 92,5 тысячи зрителей, или по 23,1 тысячи в среднем на каждую игру.

В 2019-м соперники были уже поинтереснее, но статистика незначительно упала. На матч с Шотландией (3:0) пришли 27,6 тысячи человек, с Россией (0:4) - 29,5 тысячи, с Сан-Марино (4:0) - 18,6 тысячи, с Кипром (1:2) - 11,7 тысячи, а с Бельгией (0:2) - 26,8 тысячи. Общее число болельщиков - 114,4 тысячи, или в среднем по 22,8 тысячи на каждую игру.

К сравнению, цифры в прошлом году были куда скромнее. За 2021-й сборная Казахстана провела пять домашних игр. С Францией (0:2) матч проходил без зрителей, на игру с Украиной (2:2) пришло 6,2 тысячи, с Боснией и Герцеговиной (0:2) - 12,8 тысячи, с Финляндией (0:2) - 8,3 тысячи, а на товарищескую встречу с Таджикистаном (1:0) - всего 1,3 тысячи. Общее число - 28,9 тысячи зрителей, это меньше, чем пришло на один матч с Беларусью на прошлой неделе.

Хотя, конечно, провальному 2021-му есть объяснение - карантинные ограничения и прочие сложности с эпидемиологической ситуацией. В этом году обстановка более-менее стабилизировалась, поэтому посещать футбол и другие массовые мероприятия стало гораздо проще. 

Сколько болельщиков в среднем приходило на домашние матчи сборной Казахстана в последние годы:

2022 - 22,6 тысячи человек (26 тысяч - при Адиеве)
2021 - 7,2 тысячи
2020 - 0 (все игры проводились без зрителей)
2019 - 22,8 тысячи
2018 - 23,1 тысячи
2017 - 15,8 тысячи
2016 - 16,1 тысячи
2015 - 15,7 тысячи
2014 - 11,8 тысячи
2013 - 18,2 тысячи
2012 - 13 тысяч
2011 - 15,1 тысячи
2010 - 14,1 тысячи
2009 - 18 тысяч (год открытия "Астана Арены")
2008 - 12,3 тысячи.

Это один из самых эмоциональных сезонов для казахстанских футбольных болельщиков. И если раньше похожая заполняемость уже была зафиксирована дважды, то вот таких результатов и успехов прежде не было. Поэтому есть повод порадоваться просто за то, что это происходит на наших глазах и в наше время.

Напомним, что сборная Казахстана вышла из группы с первого места и гарантировала себе участие в дивизионе B Лиги наций следующего розыгрыша. Кроме того, национальная дружина может побороться за путевку на Евро-2024 с победителями других трех квартетов дивизиона С.

Фото: Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов (1,4), КФФ (2,3)©️

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Адиев Магомед Карпович Андрей

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