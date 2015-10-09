Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 09:40
 

Разгромом завершился матч Бразилии в отборе на ЧМ-2026

Разгромом завершился матч Бразилии в отборе на ЧМ-2026 ©x.com/BrasilEdition

Сборная Бразилии разгромила команду Чили в матче 17-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, где хозяева одержали крупную победу со счётом 3:0.

На 38-й минуте счёт открыл Эстевао. На 72-й минуте Лукас Пакета удвоил преимущество "пентакампеонов", а на 76-й минуте Бруно Гимарайнс оформил разгром.

После этой виктории "селесао" набрали 28 очков и закрепились на втором месте таблицы. Они еще в июне гарантировали себе участие на ЧМ-2026.

Сборная Чили замкнула турнирную таблицу с десятью очками и потеряла все шансы сыграть на мундиале.

